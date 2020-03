Ex-ministros arguidos no processo das Parcerias Público-Privadas

Mário Lino, Teixeira dos Santos e Paulo Campos, ex-ministros das Obras Públicas e das Finanças e ex-secretário de Estado das Obras Públicas nos governos de José Sócrates, foram constituídos arguidos, na semana passada, no processo das Parcerias Público-Privadas (PPP).Ao, Mário Lino confirmou ter sido constituído arguido e adiantou que vai ser ouvido na próxima semana no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Teixeira dos Santos e Paulo Campos não fizeram comentários.António Mendonça, ex-ministro das Obras Públicas, e Carlos Costa Pina, ex-secretário do Tesouro, terão sido também constituídos arguidos.