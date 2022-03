Explosão em carpintaria causa um ferido grave em Castanheira do Ribatejo

Uma violenta explosão de uma caldeira a gás, ocorrida pelas 11h50 desta segunda-feira numa carpintaria e marcenaria de Castanheira do Ribatejo, causou ferimentos graves num trabalhador.O ferido foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.O rebentamento, ocorrido na rua do Convento, foi tão violento que causou a projeção dos destroços da caldeira a uma distância de cerca de 300 metros.Há ainda a registar danos numa viatura.O edifício onde funcionava a carpintaria ficou parcialmente destruído, levando a que o ferido ficasse debaixo de escombros.No local estão mais de 20 bombeiros, com o apoio de sete viaturas, da corporação de Castanheira do RibatejoA GNR também está no local.