Explosão seguida de incêndio fere cinco pessoas em Lisboa

Cinco pessoas ficaram ontem feridas, incluindo um bebé de 2 anos, numa explosão seguida de incêndio, que terá sido causada por uma fuga de gás num prédio, localizado na travessa da Fábrica das Sedas, em Lisboa. Um homem, que sofreu queimaduras e seguiu para o Hospital de S. José, foi considerado ferido grave. Todos os outros sofreram ferimentos ligeiros. Além do prédio em causa, outras habitações, lojas e viaturas estacionadas perto do local da explosão registaram danos. A casa onde ocorreu a explosão “está sem condições de habitabilidade”, adiantaram as autoridades no local.