Faz golpe de mata-leão a homem que lhe tentou roubar raspadinhas

Um homem, de 28 anos, fez um golpe de mata-leão (estrangulamento por trás) e golpeou na orelha com uma garrafa de vidro um outro, de 57, a quem tentou roubar 150 euros em raspadinhas com prémio e 45 em numerário, em Oeiras.A vítima foi abordada numa tabacaria com o pedido de um cigarro e respondeu que aquele era o local certo para os comprar.O agressor arrebatou de imediato as raspadinhas e dinheiro de cima do balcão e fugiu para a rua. Iniciou uma luta com a vítima, que o perseguiu, e agrediu-a. Populares agarraram o assaltante até à chegada da PSP, que o deteve.