Faz quatro assaltos e fica sem castigo

Um homem de 25 anos que estava acusado da autoria de quatro roubos qualificados, em janeiro e fevereiro de 2018, três dos quais a postos de combustível, foi considerado inimputável pelo Tribunal de Portimão devido a uma doença psíquica e, embora incorresse numa medida de segurança de internamento 3 a 15 anos numa unidade de saúde, a mesma foi suspensa pelo Coletivo.O arguido fica, contudo, "sob vigilância dos serviços de reinserção social e terá de fazer tratamento médico, ir a consultas, tomar medicação, fazer exames e manter-se laboralmente ocupado", determinou o tribunal.Além dos quatro roubos referidos, o arguido estava ainda acusado de dois furtos - um deles qualificado -, e ainda de um crime de falsificação de documento. Foi detido pela GNR, em finais de maio de 2018. De acordo com o Ministério Público, o arguido assaltou três postos de abastecimento de combustível, com ameaça de faca, no concelho de Silves (Ponte Nova em Algoz, Prio de Alcantarilha e Cepsa).O arguido foi detido mediante um mandado de detenção e outro de busca domiciliária, em Alcantarilha. A GNR apreendeu "duas gavetas de caixas registadoras, uma arma branca e uma chave de fendas que era utilizada pelo arguido nos ilícitos". O homem atuava à hora de fecho dos estabelecimentos e ameaçava as funcionárias com a faca.Tentou ainda efetuar um roubo na via pública, após as vítimas terem levantado dinheiro num multibanco em Armação de Pera.