Força mulher a sexo após cumprir pena por violência doméstica

Esteve preso durante dois anos e seis meses por violência doméstica, mas quando saiu do estabelecimento prisional - em abril de 2019 - a primeira coisa que fez foi procurar a vítima e obrigá-la a ter relações sexuais.Além disso prendeu a mulher em casa e não a deixava contactar com amigos e familiares. O homem, de 44 anos, acabou detido a 7 de fevereiro no concelho de Valongo. Presente a um juiz de instrução criminal no Porto, ficou em prisão preventiva.A mulher, de 51 anos, viveu verdadeiros anos de terror às mão do marido. Foi em 2017, depois de apresentar queixa nas autoridades, que o agressor foi detido e cumpriu uma pena de prisão.Mas o tempo que esteve preso não lhe serviu de lição e quando foi solto procurou a vítima na casa que tinham partilhado, durante o tempo que estiveram casados, no concelho de Valongo, para a agredir física e psicologicamente.Com antecedentes criminais pelo crime de violência doméstica, o comportamento agressivo do homem piorou nos últimos tempos devido ao consumo excessivo de álcool. O agressor ameaçava, agredia e privava a vítima de sair de casa e de contactar amigos e familiares. A vítima era ainda forçada a ter relações sexuais.A queixa às autoridades chegou pelo filho da mulher, que partilhava a casa com o casal.O agressor foi detido pela GNR e levado a um juiz. Irá aguardar julgamento no estabelecimento prisional de Custoias, em Matosinhos.