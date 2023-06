Francisco J. Marques manipulou emails para atacar Benfica

“Não há direito de informar com a mentira”, diz o juiz Nuno Costa, do Tribunal Criminal de Lisboa, para justificar a condenação de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e Diogo Faria, também funcionário dos azuis-e-brancos, no que diz respeito à divulgação dos emails do Benfica. “O arguido Francisco J. Marques fez aquilo a que se chama manipulação da informação”, disse ainda o juiz, detalhando depois a conduta do ex-jornalista: “O arguido começou por criar um ambiente de adesão do Benfica a determinadas práticas corruptivas e depois pegou num email do ex-árbitro Adão Mendes para dizer que o Sport Lisboa e Benfica tinha oito árbitros ao seu serviço”, explicou o magistrado, considerando que se deu como provado que foi cometido o crime de violação das telecomunicações e também de ofensa a pessoa coletiva. O diretor de comunicação do FC Porto foi condenado a um ano e 10 meses de prisão, enquanto o diretor de conteúdos do Porto Canal foi condenado a 9 meses de cadeia - ambos com pena suspensa.









O tribunal entendeu ainda que Luís Filipe Vieira, ex-presidente dos encarnados, também foi lesado com esta divulgação manipulada e atribuiu-lhe uma indemnização de 10 mil euros.

Júlio Magalhães, à data diretor do Porto Canal, foi absolvido de todos os crimes, porque o tribunal entendeu que não tinha forma de travar o conteúdo do programa onde eram divulgados os emails. Tratava-se de um programa que não tinha qualquer ingerência da informação, era sim da responsabilidade do FC Porto, principal acionista do Porto Canal. Também o alinhamento do mesmo era feito por Francisco J. Marques, que não é jornalista, embora tenha tentado dizer em tribunal que atuou nessa qualidade. “Num clube que é dono de um canal que tem conteúdos próprios, é natural que o diretor da programação dita normal não tenha qualquer palavra a dizer sobre aquilo que o seu patrão está a dizer que tem de ser transmitido”, destacou o magistrado.









Leia também Pena de prisão e indemnização a Luís Filipe Vieira: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados por divulgar e-mails Defesa do Benfica está satisfeita com as duas condenações

O caso dos emails remonta a 2017. O processo começou a ser julgado em setembro do ano passado.

O Benfica, que é assistente no processo, ficou satisfeito com o desfecho do caso. O advogado Rui Patrício considerou esta segunda-feira positivo que tenha havido condenações e admitiu que irá ponderar um eventual recurso depois de analisar o acórdão. “As condenações não se medem em meses, nem anos. Para nós, o que era importante era que houvesse uma condenação e que se reconhecesse o que se reconheceu: Em primeiro lugar foi um comportamento criminoso e injustificável, em segundo lugar houve manipulação de informação e em terceiro lugar houve mentira”, afirmou o advogado.



PORMENORES





crimes caíram



Os dois arguidos foram absolvidos dos crimes relativos aos assistentes Carlos Deus Pereira, ex-presidente da Mesa da Assembleia da Liga de futebol, e Adão Mendes.





alegações do mp







Leia também "Nunca manipulei nada", garante Francisco J. Marques A procuradora pediu a condenação de Marques por três crimes de violação de correspondência não consentida, mas deixou a pena nas mãos do tribunal.

Emails na tv



Várias comunicações entre elementos ligados à estrutura do Benfica e terceiros foram reveladas no programa ‘Universo Porto da Bancada’.





Crimes