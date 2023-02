Uma funcionária da Câmara de Braga foi acusada de dois crimes de tráfico de influências por prometer influenciar concursos a troco de dinheiro. No processo há uma outra arguida, que é mãe de uma candidata a um dos concursos.





Entre maio e julho de 2020, a funcionária disse à outra arguida que podia dar uma ajuda à filha dela num concurso para assistente operacional promovido pela autarquia. Diz o processo que a mãe da candidata, seguindo as instruções, colocou 400 euros num envelope, juntou os dados da filha, e entregou-o à funcionária para que tratasse do assunto. Esta ficou com o dinheiro e a filha da outra arguida foi excluída do concurso. Em abril de 2020 a funcionária em causa tentou ainda aliciar uma outra conhecida sua com um emprego para a filha pedindo-lhe para “se chegar à frente” com 300 euros. Não recebeu nada.