Funeral de pianista encontrado de mãos e pés atados num poço realiza-se este sábado em Lisboa

O funeral de Pedro Queiroz, o pianista encontrado morto dentro de um poço de mãos e pés atados na Moita , vai realizar-se este sábado, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa.O velório terá início pelas 14 horas e o funeral está agendado para as 15 horas.Pedro Queiroz, de 61 anos, foi raptado, vítima de extorsão e espancado durante vários dias, acabando por morrer. O homem estava subnutrido e apresentava sinais de desidratação grave, tendo sido atirado já sem vida para dentro de um poçoO corpo foi encontrado na semana passada e acredita-se que o crime tenha sido cometido há um mês por alguém próximo da vítima devido a uma herança.