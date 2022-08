Funeral do subchefe dos Bombeiros de Óbidos acontece amanhã e conta com a presença do Governo

O funeral de Carlos Antunes está marcado para esta sexta-feira, às 15h00. O subchefe dos Bombeiros de Óbidos morreu durante a tarde desta quarta-feira no combate ao incêndio das Caldas da Rainha.A missa irá ser celebrada no quartel dos bombeiros, seguido do cortejo fúnebre para o cemitério dos Arcos, em Óbidos, onde vai ser sepultado.O Ministro da Administração Interna já confirmou presença nas cerimónias fúnebres, mas o Presidente da República, até esta hora, ainda não.O Comandante dos Bombeiros de Óbidos não prestou declarações durante esta quinta-feira, mas deixou uma mensagem escrita onde alega estar abalado e sem condições emocionais.