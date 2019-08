GNR apreende 1,8 quilos de haxixe em mala abandonada na zona de Amares

A GNR apreendeu 1,8 quilos de haxixe, dissimulados numa mala de viagem abandonada em Amares, no distrito de Braga, informou esta quarta-feira fonte policial.A droga foi encontrada na terça-feira numa zona florestal, na sequência de uma denúncia telefónica anónima feita para as autoridades policiais, segundo fonte do Comando Territorial de Braga da GNR.A fonte explicou à agência Lusa que as placas de haxixe davam para mais de 3.500 doses individuais e estariam já um pouco degradadas, ainda que se encontrassem acondicionadas em plástico, dentro da mala de viagem, "sinal de que já se encontravam no local há muito tempo".Os factos foram comunicados ao Ministério Público junto do Tribunal de Braga e o passo que se segue, assinalou a fonte, é tentar determinar o proprietário da droga.