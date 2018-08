Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém 14 pessoas nos três dias da operação "Travel Arms"

Foram também elaborados 35 autos de contraordenação, dos quais cinco por tráfico de droga.

Por Lusa | 13:00

A GNR deteve 14 pessoas por posse de arma proibida, condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e tráfico de droga, em diversas ações de fiscalização realizadas entre sábado e segunda-feira, foi anunciado esta terça-feira.



No âmbito da operação "Travel Arms", que decorreu nas principais fronteiras terrestres do país foram fiscalizadas 914 pessoas.



Como resultado, os militares detiveram 14 pessoas, das quais dez por posse de arma proibida, uma por condução com taxa de álcool no sangue e uma por tráfico de droga.



Foram também elaborados 35 autos de contraordenação, dos quais cinco por tráfico de droga, e apreendidas 10 armas, oito aerossóis de gás pimenta, uma arma elétrica ('taser'), uma arma branca e 270 doses de haxixe.



A operação, em que participaram 184 militares, teve como objetivo detetar a posse ilegal de armas e munições, prevenir a criminalidade e garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública.