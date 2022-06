GNR detém homem de 21 anos por roubos na via pública em Albufeira

A GNR de Faro deteve um homem de 21 anos em Albufeira por roubos na via pública, durante a madrugada de terça-feira. Duas mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, foram também constituídos arguidos, por esse mesmo crime.A GNR recebeu uma denúncia de dois roubos nessa mesma via, por volta das 04h30, onde os suspeitos usaram a violência para levar objetos como malas e telemóveis.Através das características descritas pelas vítimas, foi possível identificar e localizar os suspeitos rapidamente.Foram apreendidos ainda 10 telemóveis, uma carteira, um cartão multibanco e 35 euros. O material recuperado foi entregue aos legítimos proprietários.Os factos foram trasmitidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.