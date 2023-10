GNR garante que denúncias de raptos de crianças em Montemor-o-Novo são infundadas

O alarmismo que corre na última semana em Montemor-o-Novo, com denúncias em grupos de redes sociais de que imigrantes em carrinhas andam a "raptar" crianças à porta de escolas e de clubes de futebol, não tem razão de ser, afirma aofonte oficial da GNR, que não recebeu quaisquer queixas "que justifiquem" o pânico e as informações que correm entre os pais e e levaram a concentrações à porta de escolas.A GNR apela a que, caso existam situações suspeitas, "as pessoas diretamente visadas denunciem estas questões" para conseguir "monitorizar os fenómenos e orientar o esforço de patrulhamento".