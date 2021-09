GNR identifica três mortos pelo fogo no Montijo

A GNR conseguiu este domingo identificar as três vítimas mortais que morreram carbonizadas dentro do carro após um despiste na EN10, em Canha, no concelho do Montijo.Trata-se de três homens de nacionalidade indiana, entre os 30 e os 40 anos.Estavam há pouco tempo em Portugal, viviam perto de Pegões e trabalhavam numa fábrica de tomate na Azambuja.Estariam a caminho do trabalho quando se deu o acidente.Os corpos ficaram irreconhecíveis e os documentos também foram destruídos pelo fogo.A identificação formal será feita pelo Instituto Nacional de Medicina Legal.