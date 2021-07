Um homem e uma mulher, de 22 anos, foram detidos, em Espinho, pelo Núcleo de Investigação de Crimes da GNR de Gaia, após uma perseguição. O casal de namorados tentou escapar, na quarta-feira, pela intersecção da A29 com a A41, mas acabou intercetado na zona da Idanha. São suspeitos dos crimes de roubo e de abastecimento de combustível e fuga.





No mesmo dia, um homem, de 42 anos, foi detido em Oiã, Oliveira do Bairro, por furto. Durante a detenção, foram feitos vários disparos de aviso. O detido acabou por perder o controlo do carro e sofrer um despiste numa terreno agrícola.