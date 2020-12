A GNR resgatou 25 cães de uma propriedade no concelho de Seia e constituiu arguido o dono dos animais, de 58 anos, por maus-tratos.A operação ocorreu na terça-feira, no âmbito de uma investigação que já se encontrava em curso.Os animais foram encontrados sem condições de higiene e com sinais de maus-tratos. Não tinham sequer registo ou a vacina contra a raiva. Foram entregues ao veterinário municipal.