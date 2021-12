Um homem, de 60 anos e que está a ser investigado por violência doméstica contra a mulher, tinha em casa 12 armas de fogo com as quais ameaçou de morte a vítima e familiares. As armas foram apreendidas durante uma busca domiciliária realizada pela GNR, no Fundão.Em Aguiar da Beira, foi detido um outro homem, de 47 anos, por violência física e psicológica contra a companheira, um ano mais velha. Tinha em casa dois aerossóis e uma pistola de plástico.