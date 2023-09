O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, assinou o protocolo para a construção de um posto da GNR, de raiz, em Bucelas, concelho de Loures, uma aspiração que já vinha de 2006 e abrange as freguesias de Bucelas, Fanhões e Lousa. A autarquia cede um terreno com 5100 m2 na Quinta dos Melos. A Câmara de Loures vai elaborar o projeto. O ministério comparticipa com 50% do valor da construção (até ao limite de 1 milhão de euros) e a câmara o restante. José Luís Carneiro referiu que a melhoria das infraestruturas é um objetivo estratégico.