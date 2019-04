Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golfinho morto encontrado em Alcochete não é o mesmo que desapareceu da Doca dos Olivais

Causa da morte ainda não é conhecida porque "o resultado dos exames ainda não foi revelado".

Por Lusa | 16:53

O golfinho encontrado morto na quinta-feira na margem sul do rio Tejo, em Alcochete, distrito de Setúbal, não corresponde ao que estava desaparecido da Doca dos Olivais, junto ao Oceanário de Lisboa, disse esta sexta-feira fonte do ICNF.



Marina Sequeira, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), disse esta sexta-feira à Lusa que o golfinho encontrado morto "não era da mesma espécie" do golfinho-riscado desaparecido da Doca dos Olivais desde segunda-feira.



A responsável do ICNF teve conhecimento, na quarta-feira, "de um golfinho morto que terá arrojado na margem sul do rio Tejo, em Alcochete", que indicou, na altura, poder ser o mesmo, mas "sem certezas" até resultado da autópsia.



De acordo com a autópsia, o animal "não comia há vários dias e tinha uma patologia de pulmão", referiu.



A causa da morte do golfinho ainda não é conhecida porque "o resultado dos exames ainda não foi revelado".



No passado domingo, um golfinho-riscado foi levado para a Doca dos Olivais depois de ter arrojado na margem do rio Tejo e ter sido avistado por populares que deram o alerta durante a tarde, indicou na terça-feira fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa.



Relativamente a este golfinho, a responsável do ICNF disse apenas que o seu paradeiro ainda é desconhecido.