Grupo tenta roubar cocaína apreendida armazenada às toneladas na Bélgica

Um comando armado tentou um golpe ousado e roubar cocaína apreendida que está armazenada (às toneladas) em IJzerlaan, Antuérpia, na Bélgica. Mas as autoridades souberam do plano e abalroaram a carrinha de matrícula dos Países Baixos onde seguiam os criminosos, detendo sete pessoas, noticiaram os meios locais. O caso poderá estar ligado à apreensão, na segunda-feira, pelas polícias belga e neerlandesa, de mais 7700 quilos de cocaína no porto de Roterdão, ou a outro carregamento de quantidade não divulgada apreendida em Antuérpia. Estes dois portos são os principais canais de entrada de droga na Europa.