Guarda agredido por recluso na cadeia em Bragança

Um guarda prisional foi esmurrado por um recluso no Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, na segunda-feira.As agressões aconteceram na abertura de celas. Em poucos segundos, o preso deu vários murros ao guarda prisional, que ficou com ferimentos ligeiros no rosto. A situação só não foi mais grave porque outros guardas recorreram à força para parar o agressor.A vítima foi observada, por precaução, no hospital, e o recluso foi colocado em confinamento como medida cautelar. O estabelecimento prisional abriu um processo disciplinar ao caso.