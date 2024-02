Homem abusa sexualmente de enteada menor durante um ano em Vila Nova de Gaia

Um homem de 66 anos ficou em liberdade depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de crimes de abuso sexual de menor dependente.Os crimes foram cometidos desde finais de 2022 e durante cerca de um ano, em Vila Nova de Gaia.Segundo a PJ, o suspeito tinha uma relação com a mãe da vítima e terá cometido as agressões sexuais assim que passou a morar com ambas.O detido, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos, por qualquer meio com a vítima, bem como de proibição de permanência, em locais habitualmente por ela frequentados.