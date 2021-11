Homem apanhado a furtar carros em parque do SEF

Um homem foi apanhado este sábado de madrugada a furtar catalisadores de carros estacionados junto à sede do SEF e da ANSR em Barcarena, Oeiras.Apesar de ter sido caçado em flagrante, não chegou a ser detido pelos agentes da PSP que foram ao local, uma vez que não foi formalizada queixa. Segundo fonte oficial da PSP, o carro alvo do furto estava apreendido pelo SEF num dos parques que circundam o edifício, onde também funciona a Central Sul do 112.