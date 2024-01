Um homem, com cerca de 75 anos, foi atropelado na manhã desta segunda-feira pelo metro em Vila Nova de Gaia.Foi socorrido no local por uma equipa do INEM e o Batalhão dos Sapadores de Gaia e transportado ao Hospital, com ferimentos considerados ligeiros.O troço entre Santo Ovídio e D. João II, na Linha D, foi cortado à circulação, mas já foi normalizada a circulação.O alerta foi às 08h30. A PSP investiga o caso.