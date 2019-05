Homem bate na mulher e cão em frente aos 4 filhos

Um homem foi detido pela GNR por agredir e ameaçar de morte a mulher, em Albufeira, em frente aos quatro filhos menores. O agressor, ao que oconseguiu apurar, tem 40 anos e é mecânico de profissão.A vítima, de 38 anos, era agredida fisicamente, insultada e ameaçada de morte há cerca de dez anos. O homem começou a tornar-se cada vez mais violento e chegava mesmo a agredir o cão da família para demonstrar autoridade.Na maioria das situações, as agressões violentas foram presenciadas pelos quatro filhos menores, que terão sofrido psicologicamente com todo o caso de violência doméstica.A vítima, ao que oconseguiu apurar junto de várias fontes, teve de receber tratamento médico e foi sujeita a exames no gabinete do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.O suspeito foi detido na segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão, por ordem do Departamento de Investigação e Ação Penal.Ficou detido na cela do quartel da GNR de Albufeira e será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação até ao julgamento.Nas últimas semanas, a GNR deteve no Algarve, pelo menos, outros quatro agressores. Só na área do Barlavento, este ano já foram detidos nove homens.O Algarve é a região do País com maior taxa de incidência de crimes de violência doméstica por cada mil habitantes, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018.Segundo os dados do RASI, no total foram registadas 1406 ocorrências na região, ao longo de todo o ano passado.