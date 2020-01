Homem com ferimentos graves após queda aparatosa numa das cascatas do Gerês

Um homem de 51 anos, residente em Lisboa, sofreu ferimentos graves numa queda aparatosa, este sábado de manhã, numa das cascatas do Gerês.A vítima, que foi encontrada em hipotermia pelos socorristas da Cruz Vermelha de Rio Caldo, foi hospitalizada, com suspeitas de traumatismo cranioencefálico e lesões na bacia.O alerta para a queda, de uma altura de cerca de 5 metros, foi dado pelas 11h55. O homem deslizou pelas rochas, até cair nas águas gélidas da Cascata do Tahiti.Foi retirado por populares e assistido pelas equipas de socorro que procederam ao aquecimento e imobilização.