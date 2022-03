Um homem de 46 anos foi detido, esta segunda-feira, pela suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, em Espinho.A PSP apreendeu 34 doses de estupefacientes (cocaína, heroína e haxixe), três telemóveis e cerca de 179 euros.O detido foi presente a um juiz de instrução criminal. No final, saiu em liberdade com aplicação das medidas de coação de Termo de Identidade e Residência, apresentações periódicas às autoridades, proibições de contacto e de frequência de locais conotados com o tráfico de estupefacientes.