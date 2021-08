A Polícia Judiciária deteve um homem de 52 anos em Paredes que abusou sexualmente de uma criança de 7 anos durante dois anos.

O suspeito aproveitava-se da relação familiar com a vítima, do facto de viverem na mesma casa e da vulnerabilidade da criança para cometer os abusos, escxplicam as autoridades em comunicado.

A PJ sublinha ainda que o abusador não tinha antecedentes criminais.





O homem, presenta a juiz, ficou proibido de contactar a vítima e sujeito a apresentações semanais na esquadra.