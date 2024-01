Homem detido por furtar caixas de esmolas em igrejas em Viana do Castelo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 52 anos por furtos em igrejas nos concelhos de Melgaço e Monção."No âmbito de uma investigação por furtos de caixas de esmolas no interior de igrejas e capelas, que decorria desde setembro de 2023, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que culminaram na detenção em flagrante delito do suspeito", pode ler-se num comunicado divulgado pela GNR.A GNR realizou uma busca à viatura do suspeito, tendo apreendido os seguintes objetos relacionados com os crimes: Um cutelo de cozinha, uma lâmina de faca, uma picareta, uma tesoura de jardim e 14 euros e trinta cinco cêntimos, em numerário.O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Monção.