Homem detido por polícia de férias após esfaquear companheiro de casa em Cascais

Um homem de 39 anos foi detido pela PSP, na passada quinta-feira, por suspeita de tentativa de homicídio de um outro homem de 35 anos no interior da residência que ambos habitavam, na Parede, em Cascais.



A vítima esfaqueada com dois golpes na nádega e na zona lombar foi encontrada "ensanguentada e a fugir do suspeito na via pública, o qual transportava, numa das mãos, uma faca de grandes dimensões" por um agente de férias que se encontrava num restaurante próximo.

O esfaqueado terá entrado no restaurante e pedido auxílio para travar o agressor.



Segundo o comunicado, "o Polícia em causa, no imediato contactou a emergência médica, pedindo apoio médico e auxílio policial, por se encontrar no exterior o suspeito, o qual, bastante alterado e agressivo, arremessava pedras contra o edifício, bem como proferia ameaças de morte contra a vítima".

Momentos depois, o suspeito colocou-se em fuga para um arruamento, tendo sido perseguido pelo Polícia e intercetado mais tarde.

O detido ficou em prisão preventiva por existir perigo de fuga além-fronteiras nacionais e a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Lisboa-Oeste, em Cascais.