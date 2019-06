Homem detido por violência doméstica na Guarda

A GNR deteve um homem com 46 anos, por violência doméstica, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, que é suspeito de exercer violência física, psicológica e ameaças sobre a sua ex-companheira, de 27 anos.Segundo uma nota do Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação por violência doméstica.O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Figueira de Castelo Rodrigo, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contacto e de aproximação com a vítima, sendo controlado através de pulseira eletrónica.