Homem investigado por violência doméstica detido por posse ilegal de armas em Viana do Castelo

A GNR deteve um homem de 37 anos, por posse ilegal de armas, em Ponte da Barca, na sequência de uma investigação por violência doméstica, informou esta quarta-feira aquela força policial.Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que a detenção ocorreu na terça-feira e que os militares "apuraram que o homem agredia física e psicologicamente a vítima, a sua companheira de 41 anos".No decurso da operação, os militares deram cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e uma em oficina automóvel, tendo sido apreendidas uma arma de fogo, calibre 12, seis cartuchos calibre 12, duas soqueiras.O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo da identidade e residência, tendo a ação contado com o apoio de militares do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez e do Posto Territorial de São Julião de Freixo.