Jovem de 23 anos morre em colisão de moto 4 com carro em Valpaços

Um jovem, de 23 anos, morreu esta sexta-feira numa colisão entre uma moto 4 e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 103, em Valpaços, no distrito de Vila Real.



Após os meios de socorro terem recebido o alerta, às 12h29, foi acionado um helicóptero do INEM para transportar a vítima para a unidade hospitalar de Vila Real, no entanto o transporte não chegou a ser efetuado.



O acidente, que ocorreu na freguesia de Lebução, Fiães e Nozelos, mobilizou ainda 13 operacionais apoiados por quatro viaturas.



A GNR também foi chamada ao local.