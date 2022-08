Dois homens foram atropelados por um veículo ligeiro, durante esta manhã de segunda-feira, em Queluz. Um dos feridos, com 54 anos, está em estado grave e foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria. A segunda vítima, um homem de 49 anos, ficou com ferimentos ligeiros mas está em observação no Hospital Amadora-Sintra.O alerta foi dado às 11h00.No local estiveram duas ambulâncias do Bombeiros Voluntários de Queluz, uma viatura e mota do INEM.