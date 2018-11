Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado por amigo à porta de restaurante no Barreiro

Agressor foi detido pela PSP ainda com a faca ensanguentada na mão. Foi indiciado por ofensas à integridade física e já está em prisão preventiva.

Por J.C.R. | 10:11

A PSP do Barreiro deteve um homem momentos depois de ter esfaqueado um amigo, de 48 anos, à porta do restaurante onde tinham estado a jantar.



O agressor, da mesma idade, estava ainda com a faca ensanguentada na mão. Foi indiciado por ofensas à integridade física e já está em prisão preventiva.



O crime ocorreu pelas 22h30 de sexta feira.



Os dois homens estavam num grupo a conversar normalmente e, "sem nada que o fizesse prever", um deles desferiu um golpe no pescoço da vítima, que teve de receber tratamento hospitalar.