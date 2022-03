Um homem, de 45 anos, foi detido pela PSP, no sábado, após tentar atropelar agentes que estavam a fazer uma ação de fiscalização rodoviária na rua Vitorino Nemésio, no Porto.O suspeito, residente em Penafiel, foi mandado parar, mas desobedeceu à ordem e colocou-se em fuga a grande velocidade.Tentou atropelar os agentes, desrespeitando as regras e sinais de trânsito. O construtor civil embateu ainda em vários carros, acabando por ficar imobilizado e detido.