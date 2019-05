Homem morre em despiste em Castro Marim

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, e outro, de 40, sofreu ferimentos graves, no despiste de um carro, ao final da tarde de sexta-feira, em Castro Marim.O acidente ocorreu na EN122, na zona de Junqueira, no sentido Alcoutim - Vila Real de Santo António. Por motivos ainda por apurar, a viatura saiu da faixa de rodagem para a berma - com cerca de 1,5 m de desnível naquela zona - e embateu contra uma árvore.À chegada dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, a vítima mortal, o condutor, já não apresentava sinais vitais e foram necessárias quase duas horas para desencarcerar o ferido. Depois de assistido e estabilizado, por bombeiros e INEM, foi transportado para o Hospital de Faro. A GNR esteve no local e investiga agora as causas do despiste.