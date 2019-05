Uma mulher, com cerca de 55 anos, ficou ferida na sequência de um despiste, seguido de capotamento, cerca das 19h45, na rua Jorge da Fonseca Jorge, em Grijó, Vila Nova de Gaia.Os Bombeiros Sapadores de Gaia e Bombeiros dos Carvalhos estão no local.A GNR do Porto cortou o trânsito nos dois sentidos.No despiste, a viatura derrubou dois postes elétricos. O piquete da companhia elétrica foi chamado.A vítima foi levada, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o hospital de Gaia.