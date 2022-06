A Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ deteve segunda-feira um homem suspeito de ter assaltado uma loja de câmbios na Costa de Caparica, a5 de janeiro deste ano. Entrou no estabelecimento disfarçado com boné, luvas e máscara cirúrgica, apontou uma arma à funcionária e exigiu-lhe dinheiro.



O homem já tinha sido presente a primeiro interrogatório judicial, no âmbito deste caso, mas deixado em liberdade. Como voltou ao crime, desta vez foi-lhe decretada prisão preventiva. Em casa tinha vários telemóveis e 1700 €.