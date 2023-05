A GNR resgatou um homem, de 42 anos, que tinha caído no interior de um poço com oito metros de profundidade, esta quarta-feira, em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo.

O homem foi encontrado pela GNR, que se deslocou ao local após receber um alerta, a boiar no fundo do poço com apoio de uma prancha de madeira.

A GNR teve o apoio de populares para, com uma corda, içar o homem para o topo do poço.