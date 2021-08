Homem surpreendido a tentar atear fogo com um isqueiro em Vale de Cambra

Um homem, de 48 anos, foi detido em Vale de Cambra quando tentava pegar fogo a uma zona florestal, anunciou esta segunda-feira a GNR."Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda depararam-se com a existência de um foco de incêndio e deslocaram-se para o local, onde localizaram o suspeito, com um isqueiro na mão, a tentar nova ignição", descreve o Comando Territorial de Aveiro da GNR em comunicado.Entre janeiro de 2018 até ao início deste mês, foram detidas 224 pessoas por fogos florestais e 2261 foram identificadas pela prática do crime.