Homem tenta agredir PSP com um martelo. Suspeito saiu da prisão há menos de uma semana

Um homem, de 47 anos, foi detido pela PSP, em Loures, por ser suspeito de ameaçar e tentar agredir elementos policiais. A detenção ocorreu na passada terça-feira, dia 27 de agosto, pelas 19h40, na união de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação.



De acordo com um comunicado da PSP, as autoridades foram chamadas quando o suspeito estava, na via pública, a ameaçar "com recurso a uma faca e um pau de madeira" vários transuentes.





Ao chegar ao local, a PSP percebeu que "o suspeito havia já confrontado a proprietária de uma loja e a sua família, todos estrangeiros, ameaçando-os de morte e demonstrando um comportamento alegadamente xenófobo e discriminatório", pode ler-se no comunicado.Para identificarem o homem e apreender as possíveis armas brancas utilizadas, as autoridades deslocaram-se à casa do suspeito. Quando lá chegaram foram recebidos por uma "postura agressiva" por parte do homem que ameaçou "os polícias com o suposto uso de uma caçadeira"."Perante tais ameaças foi necessário recorrer ao uso do gás pimenta, evitando assim que o suspeito utilizasse qualquer objeto ou arma contra os polícias, acautelando igualmente a sua integridade física. Não logrando os seus intentos de se munir de um martelo que tinha ali perto de si, decidiu avançar desenfreadamente na direção dos agentes, sendo que só com o apoio do reforço policial foi possível manietar o suspeito e proceder à sua detenção, evitando assim uma agressão de maior gravidade", explica o documento enviado às redações.O suspeito, aquando da detenção, tinha ainda na sua posse o canivete com o qual terá ameaçado as outras vítimas.O homem, que já cumpriu pena de prisão três vezes e que tinha saído em liberdade há menos de uma semana, do Estabelecimento Prisional de Lisboa, foi presente no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte - Loures. Foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.O detido esteve no Estabelecimento Prisional de Lisboa a cumprir uma penha de dez meses pelo crime de furto.