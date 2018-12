Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa traficante levada para o Hospital Prisional de Caxias com crise de tensão alta

Casal comprou quatro malas nas Caraíbas e foi detido ao atracar em Lisboa, pela Polícia Judiciária.

Por Miguel Curado | 22:29