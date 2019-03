Idoso acamado morre com chamas no quarto

Intoxicação por inalação de fumo tirou a vida a José Silva, de 86 anos, na Póvoa de Lanhoso.

Por Fátima Vilaça | 10:24

José António Silva, 86 anos, estava acamado há longos meses, devido à doença que o impedia de caminhar. Este sábado de madrugada não conseguiu escapar à morte quando um incêndio deflagrou num aparelho elétrico instalado na cómoda do quarto onde dormia, na casa de um filho, em Geraz do Minho, Póvoa de Lanhoso. O idoso ainda foi socorrido, mas não resistiu à intoxicação por inalação de fumo. O fogo ficou circunscrito àquela divisão da habitação.

O alerta foi dado pelo dono da casa, quando se apercebeu do cheiro intenso a fumo, às 02h05 da madrugada. Ainda tentou entrar no quarto onde o pai dormia, mas foi impedido pelo fumo e pelo calor intensos.

Os bombeiros foram para o local com 11 operacionais e quatro veículos, mas, apesar da rapidez, não chegaram a tempo de salvar o idoso. "Deparámo-nos com a vítima na cama, com sinais de intoxicação por inalação de fumo. Ainda tentámos manobras de socorro, mas já não foi possível reverter a situação", explicou ao Correio da Manhã António Veloso, comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

As equipas de socorro ainda retiraram algumas telhas do telhado da moradia para conseguirem uma ventilação mais rápida no quarto. A família acabou por passar as restantes horas da madrugada de ontem em casa de familiares e só ontem ao início da tarde regressaram à moradia. Estavam visivelmente consternados com a morte do idoso, de quem cuidavam há vários anos.



OUTROS CASOS

Porto

António Gonçalves, de 55 anos, morreu num incêndio num prédio da rua Alexandre Braga, no Porto, no passado dia 2. Dois incêndios no mesmo edifício levam a PJ a investigar hipótese de fogo posto.



Lisboa

Sílvia Azevedo, médica reformada, de 86 anos, morreu num incêndio em casa, na rua do Salitre, em Lisboa, a 26 de dezembro de 2018. O corpo foi localizado pelos bombeiros na casa de banho.



Cascais

Também em dezembro de 2018, em São Domingos de Rana, Cascais, um incêndio num prédio provocou

um morto e 13 feridos, entre os quais um agente da PSP. Um bebé foi salvo por dois polícias.