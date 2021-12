Um idoso, de 75 anos, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um carro, na Avenida da Liberdade, em Felgueiras, esta quarta-feira. O alerta foi dado já depois das 09h30. No socorro à vítima estiveram os Bombeiros de Felgueiras e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.Depois de estabilizado, o homem foi levado para o Hospital de Guimarães. As causas do atropelamento são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.