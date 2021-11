Um ferido é o resultado de um atropelamento, esta quarta-feira à noite, na EN 13, na Aguçadoura, na Póvoa de Varzim.



O alerta foi dado às 20h50. No socorro à vítima estiveram os Bombeiros Voluntários de Fão, com oito operacionais e duas viaturas e a Viatura Médica de Emergência e reanimação do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.





A vítima foi hospitalizada. A GNR investiga agora as causas do atropelamento.