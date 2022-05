Idoso morre num violento despiste em Miranda do Douro

Um octogenário morreu este domingo na sequência de um despiste na ponte sobre do rio Fresno, em Miranda do Douro, quando a viatura capotou de uma altura de cerca de 25 metros, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

"O condutor era um homem na casa dos 80 anos. A viatura que conduzia, ao entrar na curva que antecede a ponte sobre o rio Fresno, à entrada de Miranda do Douro, capotou tendo-se precipitado de uma altura de cerca de 25 metros para as águas daquele rio", explicou o comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Luís Martins.

Após as operações de socorro para retirar a vítima da viatura acidentada, a mesma foi transportada para o Serviço de Urgência Básica de Mogadouro, no distrito de Bragança, onde viria a ser decretado o óbito.

O alerta foi dado cerca das 17h00.

No local estiveram 10 operacionais dos bombeiros de Miranda do Douro, que foram apoiados por três viaturas e pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) estacionada em Mogadouro.

A GNR de Miranda do Douro tomou conta da ocorrência.