As duas imagens religiosas furtadas em Leiria na última semana foram encontradas destruídas. A de Nossa Senhora de Fátima, que estava num nicho, na esquina das ruas que dão acesso à PSP e à GNR, foi abandonada na mata em redor do castelo.A imagem que estava na Capela de Nossa de Nossa Senhora do Amparo foi furtada por um jovem de 26 anos, que está identificado e assumiu o crime.