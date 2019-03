Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em loja de roupa em Felgueiras causa danos materiais

Incidente aconteceu na Rua do Curral, freguesia de Margaride.

23:09

Um incêndio deflagrou este sábado à noite numa loja de roupa na Rua do Curral, freguesia de Margaride, em Felgueiras.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 22h10.



Não há registo de feridos, mas sim de alguns danos materiais.



No local estiveram os Bombeiros de Felgueiras e a GNR, que investiga as causas do incêndio.